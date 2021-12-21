ЕКОномно та ЕКОлогічно: чи може сучасне житло поєднати ці два напрями

Україна відмовляється від пластикових пакетів, ресайклінг стає одним з головних трендів у моді, а більшість людей на противагу центру великих міст обирають житло ближче до природи. Екологічність стає стилем життя і забудовники враховують цю тенденцію у своїх проєктах. Та в погоні за екотрендами варто брати до уваги й інші критерії сучасного житла, серед яких і внутрішня інфраструктура, і транспортна розв’язка і, зрештою, розумна ціна.

Чи можливо поєднати всі ці переваги в одному житловому комплексі? В компанії «Еко-Дім» переконані: так, можливо. Забудовник вже 20 років зводить будинки у Львові, дотримуючись принципів якісного житла за розумні гроші та розвиваючись через нові проєкти, що відповідають актуальним потребам мешканців.

«На початку історії компанії ми закладали в назву «Еко-Дім» зміст «економічно обґрунтований», «економний». Щоб не здорожувати будівництво, ми відповідально обирали матеріали, а те, що не могли закупити якісне, почали виготовляти самі. Так з’явилися цегельний та бетонний заводи, завод будівельних сумішей, фабрика віконних конструкцій та виробничо-транспортна база. Тепер ми можемо гарантувати високу якість будівництва та надалі утримувати адекватну ціну. І, водночас, маємо змогу реалізовувати нові проєкти, додати в них екологічності, зараз це актуально і доречно», – розповів Ігор Артемович, голова правління холдингової компанії «Еко-Дім».

Втіленням цього став «Еко-Дім на Надійній» – мікрорайон малоповерхової забудови, інтегрований у природне середовище. Проєктанти комплексу максимально використали переваги локації: близькість Винниківського лісопарку з одного боку та вулиці Зеленої, транспортної артерії міста, з іншого. Але екологічність обумовлюється не лише розташуванням, а й інженерними та проєктними рішеннями, реалізованими в «Еко-Дім на Надійній».

«Саме навколишнє середовище, сусідство з природнім лісопарком надихнуло архітектора і нас на створення екологічного простору. Мала поверховість, закрите подвір’я без авто, велика кількість зон для відпочинку та спорту створили формат нового екологічного стилю життя, роботи і відпочинку. Місця, де сусіди – це однодумці, які цінують власний простір, навколишнє оточення, природу, дбають про себе та інших», – продовжує Ігор Артемович.

Більше того, у цьому, як і в інших проєктах компанії, вже на етапі планування стежать за тим, аби не зашкодити існуючому ландшафту. Людмила Ярема, головна інженерка холдингової компанії «Еко-Дім» говорить: «В межах тої ділянки, яку ми забудовуємо, ми за можливості, намагаємося залишити існуючі зелені насадження, обминаючи їх доріжками, зміщуючи інженерні мережі. Щоб вже коли ми будемо прокладати фундамент, дерева були збереженими. До того ж, у всіх будівлях ми застосовуємо виключно сертифіковані матеріали із сан-гігієнічним висновком саме для житлових приміщень».

Балкони і тераси, приватність, безпека та доступ до свіжого повітря 24/7 цілком відповідають сучасним вимогам, пропонуючи майбутнім мешканцям екологічне житло за адекватною вартістю. Дотримуючись принципів економічної обґрунтованості та доцільності формату будівництва у тому чи іншому районі, «Еко-Дім» пропонує не «націнку», а цінності.

Керуючись принципом вдалої інтеграції проєктів в оточення, цьогоріч «Еко-Дім» почав зводити багатофункційний житловий комплекс на вул. Козельницькій. Враховуючи сусідство з Українським Католицьким Університетом і Академією Наук України, майбутній комплекс спроєктували так, аби він став гармонійною частиною локації.

«Одна з наших нових екоініціатив в «Еко-Дім на Козельницькій» – це оцінка впливу на довкілля, яку ми робили в ліцензованій фірмі, з громадськими слуханнями та дотримання процедури, – розповіла Людмила Ярема, головна інженеркиня холдингової компанії «Еко-Дім» – Тепер зі звітом цього проєкту можна ознайомитися онлайн в Порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Комфортні квартири, офісні приміщення та дитячий навчальний центр неподалік Стрийського парку стануть ідеальним місцем для тих, хто шукає балансу між роботою і відпочинком, кого надихає аура знань та розвитку, хто прагне бути у центрі освітніх трендів. Цей амбітний проєкт стане ще одною віхою у пошуку нових форматів сучасного житла.

Розвиваючись в актуальних напрямах, «Еко-Дім» впевнено тримається курсу надійності, який і забезпечив компанії бездоганну репутацію на ринку нерухомості. Вчасна здача в експлуатацію житлових комплексів «Еко-Дім на Тракті 2» і «Еко-Дім на Тракті 3», завершення будівництва 2 і 3 черги житлового комплексу «Еко-Дім на Тракті 1» вкотре довели, що з таким забудовником можна сміливо будувати плани на майбутнє. А сам район забудови поступово розростається як новими будинками, так й об’єктами інфраструктури, покликаної зробити життя мешканців значно комфортнішим.

«Наша компанія бачить великий потенціал в територіях Тракту Глинянського, ми вбачаємо у ньому повноцінний новий район Львова. Всі наші комплекси мають комерційні приміщення на першому поверсі, де вже незабаром оселяться компанії і сервіси, які доповнять існуючу інфраструктуру. Наприклад, відділення банку, супермаркет, піцерія, дитячий центр розвитку чи зоомагазин. В новому житловому комплексі «Еко-Дім на Тракті 4» поряд звели чотириповерхову громадську будівлю з площами біля 4000 м2 приміщень офісного призначення. Впевнені, що в цій частині міста такі приміщення будуть користуватись попитом», – поділився Ігор Артемович, голова правління холдингової компанії «Еко-Дім».

Та додає, що на наступний рік у компанії великі плани: завершення будівництва «Еко-Дім на Тракті 1», «Еко-Дім на Тракті 4», перших черг «Еко-Дім на Надійній» і «Еко-Дім на Козельницькій», пошук вдалих локацій та нові цікаві об’єкти, які стануть ще одним пазлом у картині сучасного Львова. Компанія і надалі буде втілювати задуми з дотриманням принципів економічної привабливості та якісної забудови. Ставлячи в пріоритет очікування сотень мешканців, залишаючись в тренді, працюватимуть над тим, аби кожен проєкт був максимально комфортним для життя.