У Львові традиційно відбувся Forum West. Вже водинадцяте подія зібрала найкращих експертів України та власників провідних компаній, щоб обговорити економіку країни. Зокрема, підсумувати, якою вона була цього року та спрогнозувати розвиток у наступному.

«Як розвиватиметься фінансовий сектор? Що буде з гривнею? Як буде з інфляцією? Будуть дорожчати ціни чи не будуть дорожчати? І, власне, ціль цього заходу, який, повторюся, ми вже проводимо водинадцяте. Це формування кращого розуміння українського бізнесу. Інформування про те, що відбувається у світі, що відбувається в Україні, до чого готуватися. Як переплановувати свій бізнес», – розповідає організатор Forum West Володимир Глащенков.

Банківський сектор в Україні – одна з топ-тем форуму. Рік, що минає, видався вдалим для цієї галузі. Експерти кажуть, помірно зростала економіка, відповідно і банківська система України.

«2022 рік має бути гарним для банківської системи. Але і нам, і нашим клієнтам треба бути зосередженими і більш підготовленими до того, щоби вміти керувати валютними ризиками та ризиками відсоткової ставки», – каже директор департаменту корпоративного бізнесу (банк ПУМБ) Андрій Букін.

Проте загалом для економіки 2022 рік буде турбулентним, кажуть експерти. А ще прогнозують завершення пандемії коронавірусу.

«Інфляція залишається загрозою. В тому числі можливий ріст продовольчої інфляції. Ріст цін на продукти харчування. З іншого боку штам омікрон впливає і, швидше за все, всі перехворіють. Знову збільшиться навантаження на лікарні, але це буде, напевно, роком закінчення пандемії. Ріст заробітних плат швидше за все продовжиться, і це буде значно впливати на ринок нерухомості», – розповідає керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман.

Обговорили під час Forum West й надважливу для України тему національної ідеї. Експерти наголосили, що будь-які реальні зміни в державі відбуваються тільки після консенсусу еліт.

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