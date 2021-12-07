Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 грудня, зареєстрував у Верховній Раді низку законопроектів про економічний паспорт українця. І хоч тексти законопроектів станом на 11:35 вівторка, 7 грудня, були відсутні, Офіс президента опублікував подробиці про нову державну програму.

Як йдеться у повідомленні, законопроект «Про економічний паспорт» передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам.

Активи учасників Фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду.

Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Після досягнення громадянином України повноліття ці виплати можуть використовуватися на:

навчання в закладах освіти України;

купівлю власного житла на території України;

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;

лікування (при досягненні 18-річного віку).

Окремо Зеленський подав до парламенту ще кілька законів, пов’язаних із законопроектом про економічний паспорт. Цими документами пропонується врегулювати питання здійснення державних внесків до системи економічного паспорта, звільнення від оподаткування коштів, залучених на користь учасників Фонду, та доходу, одержаного платником податку з Фонду, а також питання, пов'язані з порушенням інтересів учасників Фонду.

Як пише «Економічна правда», якщо закони про економічний паспорт ухвалять, то кожен з повнолітніх українців, які народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тис. грн після досягнення повноліття. Таку суму прогнозують в Офісі президента, який розробляв законопроект. Перше покоління дітей, які отримають ці кошти, з’явиться у 2037 році. Усього в цей рік доведеться сплатити 191 млрд грн.

З бюджету гроші перераховуватимуть до Фонду майбутніх поколінь, який має почати накопичувати гроші з 2023 року. Очікується, що перший державний внесок становитиме 21,8 млрд грн. Така сума має покрити внески у дві мінімальні зарплати за усіх дітей, народжених з 2019 по 2023 рік.

Важливо, що кошти «на руки» ніхто не отримає. Їх перераховуватимуть напряму на документально підтверджені цілі, перелік яких зазначено вище.

Водночас у критичних випадках є можливість дострокового зняття коштів — у випадку необхідності фінансування лікування тяжких захворювань (рак, інфаркт, інсульт, потреби у трансплантації життєво важливих органів тощо). У разі смерті учасника фонду, кошти отримає його спадкоємець без прив’язки до визначених законом цілей.

Фонд наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати. Відсоток відрахування зростатиме протягом 10 років, залежно від виду ренти за користування надрами загальнодержавного значення.

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради заявив, що зареєструє до 10 грудня законопроект про економічний паспорт українця, який дозволить державі перераховувати дітям від дня їхнього народження і до досягнення повноліття гроші, отримані від надрокористувачів. Водночас вперше таку ідею Зеленський озвучив у березні 2021 року.