Екс-директора школи на Львівщині оштрафували за ляпас учню під час уроку

Інцидент стався під час уроку музики у Берегівському НВК восени 2018 року

Екс-директора Берегівського НВК (Мостиський район) Зеновія Мазуркевича оштрафували за ляпас в обличчя учню під час уроку музики. Інцидент стався ще минулої осені, коли Мазуркевич був директором навчально-виховного комплексу, хоча поліція тоді не повідомляла про цей випадок.

Із опублікованого 17 травня вироку Мостиського районного суду стало відомо, що конфлікт між 56-річним директором та учнем стався 1 жовтня 2018 року. «У приміщенні комп'ютерного класу Берегівського НВК під час уроку музики на ґрунті сварки із малолітнім учнем Зеновій Мазурик наніс останньому один удар по голові, внаслідок чого завдав потерпілому фізичного болю», – вказано у судових матеріалах.

Що стало причиною такої поведінки, невідомо. Як і жодні інші дані про учня, окрім того, що він малолітній (тобто віком до 14 років). Під час судового засідання Зеновій Мазурик повністю визнав свою вину, однак сказав, що вимога батьків виплатити їм 10 тис. грн моральної компенсації є надто високою.

Суддя Мостиського райсуду Юрій Білоус врахував як пом'якшувальні обставини каяття підсудного та його сприяння правоохоронцям. Обтяжуючим моментом при винесенні покарання стало те, що директор вдарив малолітнього.

Ляпас учню квалікували за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу (Побої і мордування), що передбачало покарання у вигяді штрафу до 850 грн або 200 годин громадських робіт чи один рік виправних робіт. Суддя вирішив, що у цьому випадку можна обійтися штрафом і присудив Мазуркевичу 850 грн. Окрім цього він частково задовольнив вимогу батьків виплатити моральну компенсацію, однак зменшив її розмір із 10 тис. грн до 2 тис. грн.

Рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки Зеновій Мазуркевич ще може подати апеляцію.