За збірну України півзахисник зіграв 29 матчів та забив 1 гол.

Колишній футболіст збірної України та донецького «Шахтаря» Олексій Гай не вважає Росію країною-агресором. Про це він 29 жовтня заявив в інтерв'ю порталу Tribuna.com. На запитання про агресію РФ стосовно України, Гай відповів що «не може назвати Росію агресором».

«Як же вам дипломатично відповісти... Я був в Росії і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. Наверху інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав, як то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, не бачив», - сказав Гай.

Футболіст зазначив, що йому не до вподоби процес перейменування вулиць у рамках декомунізації, оскільки «Бандера і Шухевич були ворогами, а тепер вони – герої України». Також Олексій Гай прокоментував своє скандальне рішення не одягати футболку за написом «Слава українській армії» перед матчем чемпіонату України проти львівських «Карпат» ще у 2014 році.

«Не знаю. Ми заходимо в роздягальню, а футболки лежать. А якби там було написано в підтримку геїв? Чому я повинен це надягати? Це ще й було незаконно - такі питання потрібно узгоджувати з ФФУ. Є правило ФІФА: не повинно бути ніяких гасел про насильство над людиною і вбивствах. А там було написано «АТО» (насправді «Слава української армії», - прим. Tribuna.com). А в АТО відбувається вбивство людей. Це вже «ні». Частина моїх думок втілилася в дії. І я не надів футболку», - заявив Гай.

Нагадаємо, що 35-річний Олексій Гай раніше грав у донецькому «Шахтарі», «Іллічівці», «Чорноморці» та азербайджанській «Габалі». Останнім клубом Гая була російська «Кубань». За збірну України півзахисник зіграв 29 матчів та забив 1 гол. Зараз він тренує донецький «Олімпік».