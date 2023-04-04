Колишній очільник ЦРУ Джеймс Олсон заявив про високу ймовірність вбивства Владіміра Путіна та зміну режиму в Росії. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню Sun.

Він зазначив, що російський диктатор опинився у безвихідній ситуації, яка не передбачає для нього ніякої перемоги. Колишній начальник американської контррозвідки відкинув ймовірність згоди Путіна вивезти свої війська з території України. Росіяни й надалі прагнутимуть взяти під повний контроль чотири частково окуповані регіони, які були незаконно анексовані Росією.

Колишній голова ЦРУ сказав, що 70-річного російського лідера можуть скинути під час повстання або ліквідують. За словами Олсона, «патріотично налаштовані росіяни» вирішать, що їм потрібно усунути Путіна, якщо він й надалі захоче правити. Це, на його думку, й буде кінцем війни.

«Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб’ють», – зазначив Джеймс Олсон.

Він також звернув увагу на величезні втрати Росії у війні проти України. Цей фактор він вважає одним із головних для відповідних дій з боку російського генералітету. На думку Олсона, «в РФ є генерали, які відчувають огиду до цієї війни, і вони стануть можливим рушійним фактором для повстання проти Путіна».

До слова, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова зустріч президента РФ Владіміра Путіна із главою Китаю Сі Цзіньпіном у березні підтвердила те, що Росія слабка й ризикує розвалитися на частини. За його словами, розпад Росії «вражатиме», він відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.