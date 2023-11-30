У перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії працівники української митниці фіксували численні випадки спроб ввезення в Україну різноманітних товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це в інтерв’ю УНН розповів колишній голова Львівської митниці Данііл Меньшиков.

За його словами, робота митниці з початком повномасштабного вторгнення була дуже насиченою та сповненою неочікуваних моментів. А окремі «ділки» намагалися провезти абсолютно комерційні товари під виглядом гуманітарної допомоги, включаючи екзотичні харчі та електроніку.

«Багато чого намагалися ввезти: екзотичні фрукти, дорогі сири, ковбаси, рибу. Хамон, пам’ятаю, хотіли ввезти під виглядом гуманітарки. Це товари, які швидко псуються, довго на складі конфіскату їх не потримаєш. Вихід з ситуації знайшли практично одразу. Була база контактів військових частин, дзвонимо і питаємо: є машина хурми, приймете? І фура хурми їде до солдатів. Оргтехніку неодноразово намагалися завезти під виглядом гуманітарки, дорогі телефони», – розповів Меньшиков.

Завдяки оперативній інформації таких ділків викривали, а усі товари були конфісковані. Крім того, на потреби армії були передані речі, які зберігалися на складах конфіскату.

«Ми, до речі, практично у перші дні війни відкрили склади конфіскованих товарів і все, що можна було, віддавали до війська по процедурі вилучення. Цигарки всі віддали. Були у нас конфісковані годинники, так ми їх теж віддали у військові частини, щоб було чим нагороджувати солдат», – розповів Данііл Меньшиков.

За його словами, митники фіксували також і спроби завезення авто нібито для військових, які насправді ж планували продати.

«Було багато інформації, що завозили автомобілі, нібито для військових, а потім ці машини з’являлися у вільному продажу. Фіксувалися і такі факти. По них теж проводилася оперативна робота, коли завозилася машина, а потім в інтернеті з’являлося оголошення про її продаж. Виявляли таких людей», – розповів він.

Здебільшого це були автомобілі середнього цінового сегменту – до 30 тис. доларів. Поряд з ними також ввозились і елітні авто вартістю у кількасот тисяч доларів.

«Дорогі машини тоді якраз завозили легально, бо було нульове розмитнення. Кому війна, а кому розкіш. Завозили, пам’ятаю: Макларени, Ламборгіні по 350 тисяч доларів. Але якщо людина нічого не порушує і завозить авто легально, то з точки зору закону до неї претензій немає», – розповів Меньшиков.