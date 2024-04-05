До роботи в Мінветеранів Юлія Лапутіна тривалий час працювала в СБУ

Колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що мобілізувалася до лав Служби безпеки України. Для мобілізації екс-посадовиця вже пройшла військово-лікарську комісію, повідомила вона у п’ятницю, 5 квітня, на своїй сторінці в Facebook.

«Одним з викликів для мене з початку широкомасштабного вторгнення було залишатися у цивільному секторі. Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності Уряду та РНБО в ті найбуремніші часи. Але продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014 року, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони», – повідомила Юлія Лапутіна.

Військовослужбовиця зазначила, що почала служити в СБУ з 5 квітня. Для мобілізації до служби безпеки Лапутіна пройшла військово-лікарську комісію.

Яку саме посаду матиме Юлія Лапутіна в СБУ, наразі невідомо.

Чим відома Юлія Лапутіна

57-річна киянка Юлія Лапутіна – друга жінка в історії незалежної України, яка має звання генерала. У 2019 році Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністерки у справах ветеранів. У міністерстві посадовиця пробула понад чотири роки – 5 лютого 2024 року міністерка подала у відставку.

До слова, до роботи в міністерстві Лапутіна понад дев’ять років працювала в СБУ. Так, протягом 2010-2012 року військовослужбовиця була заступницею начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ, а з 2014 року брала участь у бойових діях на Донбасі у складі Служби безпеки.

Зокрема, Юлія Лапутіна у квітні 2014 року висадилася на краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». Протягом другої половини 2014 року жінка очолювала оперативну групу СБУ в АТО та виконувала затримання учасників проросійських терористичних угруповань. Крім того, з 2014 року Юлія Лапутіна працювала заступницею начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів України у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Нагадаємо, 21 березня український телеведучий Артем Овдієнко оголосив, що йде у Сили оборони добровольцем. 44-річний чоловік скористався системою рекрутингу та мобілізувався до лав ДПСУ.