Артем Овдієнко з 2018 року був телеведучим відомого каналу

Український телеведучий 24 каналу Артем Овдієнко пішов добровольцем для захисту України. Про це він повідомив у четвер, 21 березня, на своїй сторінці у Facebook.

44-річний ведучий, який шість років працює на телеканалі, оголосив, що добровільно пішов на службу, скориставшися системою рекрутингу. У коментарі ZAXID.NET Артем Овдієнко повідомив, що буде нести службу у лавах ДПСУ.

«Дякую глядачам, колегам й керівництву! За ці шість років 24 канал став рідним домом, полишати який добровільно дуже тяжко, але треба», – написав Артем Овдієнко.

Присяга на вірність народу України Артема Овдієнка

До переходу на 24 канал у 2018 році Артем Овдієнко 13 років працював на 5 каналі. До слова, ведучий відомий різкими висловлюваннями проти російського президента Владіміра Путіна. Так, у 2019 році телеведучий під час анонсу телемосту з «Руставі-2» назвав Путіна «х*йлом» та розкритикував російські зазіхання на українські, молдовські та грузинські території.

У червні 2022 року Артема Овдієнка розкритикували за проведення стріму з російським журналістом, який отримав українське громадянство, Алєксандром Нєвзоровим. Сам телеведучий заявив, що принципово не спілкується з «хорошими росіянами», а Нєвзорова з цього списку можна викреслити через його риторику та засудження Росії за повномасштабну війну.

Нагадаємо, 2 лютого український телеведучий каналу СТБ Орест Дрималовський під час прямого ефіру телемарафону повідомив, що мобілізується до ЗСУ. У коментарі «Детектору медіа» ведучий розповів, що отримав повістку. Медійник також повідомив, що поки не знає, де нестиме службу.