Юлія Лапутіна подала заяву про відставку

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Про це 5 лютого повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Відповідно до пункту першого частини першої статті 18 Закону України “Про Кабінет міністрів України” прошу прийняти мою відставку з посади міністра у справах ветеранів», – йдеться в заяві Лапутіної.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.

57-річна Юлія Лапутіна народилася в Києві. Вона – друга жінка в історії незалежної України, яка отримала генеральське звання. Протягом 2010-2012 років Юлія Лапутіна була заступником начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа».

У вересні-грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в антитерористичній операції й виконувала завдання з затримання учасників проросійських терористичних формувань.

З 2014 року обіймала посаду заступника начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів 18 грудня 2019 року.