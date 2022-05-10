З екс-голови Локачинської райради стягнуть 160 тис. грн через звільнення головного бухгалтера. Інцидент стався в 2016 році. Суд визнав, що звільнення було незаконним. Райрада оплатила працівникові компенсацію за час вимушеного прогулу, а згодом звернулась з аналогічною вимогою до посадовця, який приймав це рішення.

Про вирок Локачинського райсуду стало відомо у вівторок, 10 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Відомо, що інцидент зі звільненням головного бухгалтера виконавчого апарату Локачинської районної ради стався ще в 2016 році. Суд визнав це звільнення незаконним.

«Локачинський районний суд задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Володимир-Волинської районної ради до колишнього голови Локачинської районної ради про стягнення з нього у порядку регресу понад 160 тис. грн матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням у 2016 році головного бухгалтера виконавчого апарату райради», – йдеться у повідомленні.

Правовими підставами пред’явлення позову стали норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу.