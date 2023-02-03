СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті

Служба безпеки України вручила підозру колишньому голові Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року [тоді посаду займав саме Лагута]. Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Слідство стверджує, що навесні 2022 року чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». Маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім, як вказують в СБУ, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто. Далі посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той «перепродав» його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці. Підозра оголошена за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 190 (шахрайство).