Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії «Роснєфть». Про це йдеться у заяві на сайті компанії, повідомляє «Європейська правда».

Шредер заявив «про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії». Він керував радою директорів «Роснєфті» з 2017 року.

Також раду директорів з тієї ж причини залишив Маттіас Варніг – керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу «Північний потік – 2».

Нагадаємо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера та колишньої міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради «Роснєфті». Також напередодні стало відомо, що німецький парламент позбавив Шредера його офісу в Берліні, який оплачується платниками податків.

Зазначимо, що Шредер очолював раду директорів «Роснефти» із 2017 року. Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також Шредер є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проекту газопроводу «Північний потік-2». Окрім того, Шредера висунули до ради директорів російського монополіста «Газпрому». Збори акціонерів мають відбутися 30 червня в Санкт-Петербурзі.