Шредера різко розкритикували у власній партії за те, що він не дистанціювався від Путіна

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що не шкодує про свою позицію щодо РФ та вважає за необхідне попри війну зберігати відносини з РФ. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

Раніше Шредера різко розкритикували у власній партії за те, що він не дистанціювався від Путіна після початку війни в Україні.

Натомість він сказав, що «не збирається ні в чому визнавати свою провину».

За його словами, якби він зараз дистанціювався від Росії, то «втратив би довіру єдиної людини, яка може зупинити війну».

Шредер також висловився на захист енергетичної політики Німеччини останніми десятиліттями, яка призвела до узалежнення країни від російського газу, та сказав, що здивований зараз бачити запеклі дебати.

«Тридцять років усі погоджувалися з таким станом справ. Але раптом зараз усі кажуть, як було би краще», – зауважив він.

На запитання про злочини російських військових у Бучі він сказав, що всі факти потрібно розслідувати, і він «не вірить, що наказ на таку поведінку військових надійшов напряму від Путіна, а радше від нижчої керівної ланки».

Колишній канцлер Герхард Шредер Німеччини активно лобіює інтереси режиму Владіміра Путіна і зокрема державної компанії «Газпром». Зокрема, у жовтні 2016 року Ґерхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG.

3 травня 2020 року Шредер заявив, що «жоден президент РФ не поверне Криму» і потрібно зняти санкції з РФ. Також він заявив, що мир на Донбасі можливий тільки за умови федералізації України.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив про свої помилки в політиці щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.

А чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно звинуватив у воєнних злочинах війська РФ.