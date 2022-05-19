Берлінський офіс Шредера обходиться німцям приблизно у 400 тис. євро на рік

У четвер, 19 травня, «Польське Радіо» повідомило, що Офіс колишнього генерального канцлера Німеччини Гергарда Шредера буде ліквідовано. Опозиція дедалі сильніше вимагає позбавлення його членства в Соціал-демократичній партії Німеччини, а також і пенсії. Адже політик досі не повідомив публічно про своє ставлення до агресії Росії проти України.

«Берлінський офіс Гергарда Шредера, що обходиться німецьким платникам податків у приблизно 400 тисяч євро на рік, став для СДП проблемою. Колишній канцлер не оголошує своєї позиції у справі політики Владіміра Путіна. У декількох інтерв’ю він заявив, що Україна спровокувала Росію», – йдеться у матеріалі.

Як зазначено у повідомленні, опозиція дивується, що всупереч голосним заявам лідерів СДП, Шредера досі не позбавили партквитка та пенсії. Натомість соціал-демократи стверджують, що позбавлення колишнього канцлера права на виплати неконституційне. Попри втрату частини привілеїв, 78-річний Шредер ще може розраховувати на бізнес-домовленості із Кремлем. Вони гарантують йому надходження понад півмільйона євро щороку.

Раніше екс-канцлер Німеччини заявив, що не шкодує про свою дружню позицію щодо РФ.

Зазначимо, що екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера висунули до ради директорів російського монополіста «Газпрому». Загалом у списку є 11 осіб. При цьому Шредер є єдиним іноземцем. Збори акціонерів відбудуться 30 червня в Санкт-Петербурзі.

З 2017 року Шредер є членом та головою ради директорів «Роснефти». Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також Шредер є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу «Північний потік-2».