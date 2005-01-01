Екс-керівники Cambridge Analytica зайнялися переобранням Трампа на другий термін

Заснована колишніми співробітниками Cambridge Analytica консалтингова компанія Data Propria співпрацює з кампанією з переобрання президента США Дональда Трампа в 2020 році, повідомила агенція Associated Press.

Як йдеться в повідомленні, принаймні четверо колишніх співробітників Cambridge Analytica пов'язані з Data Propria, новою компанією, що спеціалізується на роботі з виборцями та споживачами, подібною до зусиль Cambridge Analytica до її розпаду.

Очільником нової фірми є екс-директор з продуктів Cambridge Analytica Метт Осковскі. Він керував командою, яка брала участь в кампанії Трампа в 2016 році. Кореспонденти AP підслухали, як Осковскі говорив комусь, що працює над президентськими справами до 2020 року разом з Бредом Парскалом, головою штабу з переобрання Трампа і який є співвласником компанії, якій належить Data Propria.

За інформацією агенції, пропоновані Data Propria послуги багато в чому збігаються зі спеціалізацією Cambridge Analytica і включають створення психологічних портретів виборців на підставі даних про них.

Зі свого боку, Осковскі заперечив, що Data Propria працює над кампанією по переобранню Трампа. При цьому, за його словами, фірма буде співпрацювати з національним комітетом Республіканської партії на виборах в Конгрес в 2018 році.

Раніше Осковскі говорив AP, що Data Propria не шукатиме клієнтів в політиці. Дізнавшись, що агентство підслухало його розмову про роботу на виборах, він зазначив, що його молода компанія змінила курс, і що його слова про роботу до 2020 року були спекуляцією.

Як відомо, у березні цього року компанія Facebook опинилася в центрі гучного скандалу після публікацій ЗМІ про передачу даних соцмережі компанії Cambridge Analytica. За різними оцінками, йдеться про персональні дані приблизно 87 млн користувачів. У квітні керівнику Facebook Марку Цукербергу довелося виступити на двох слуханнях у Конгресі США. Він запевнив американських законодавців, що надалі в його компанії будуть дбайливіше поводитися з особистими даними користувачів.