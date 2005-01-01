Facebook розсекретив, яку інформацію збирає про користувачів

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Раніше Facebook опинився у центрі скандалу через передачу персональних даних десятків мільйонів користувачів

У компанії Facebook докладно перерахували всі відомості про користувачів і пристрої, які збирають і відстежують. Про це інформує ВВС.

Компанія серед відомостей про пристрій отримує інформацію про операційні системи, версії програмного забезпечення, рівень заряду батареї, потужності стільникового сигналу, доступне місце для зберігання файлів, тип браузера, типи і назви додатків і файлів, плагіни.

Відомості про операції, які отримує Facebook, включають інформацію про операції та дії в пристрої - наприклад, відкрите вікно чи у фоновому режимі, про рух мишки (це допомагає відрізняти людей від ботів).

Також Facebook знає ідентифікатори користувача, в тому числі унікальні ідентифікатори, ID пристроїв і інші ідентифікатори, в тому числі з ігор, додатків або особистих акаунтів, ID сімейних пристроїв (і інших ідентифікаторів, пов'язаних з продуктами Facebook і прив'язаних до одного пристрою або акаунту).

Соцмережі доступні відомості про сигнал Bluetooth і інформація про найближчі пункти доступу до Wi-Fi, радіомаяки і стільникові вежі; інформація, яку користувач дозволяє отримати через налаштування - наприклад, доступ до геолокації, камері і фотографій; назва мобільного оператора або провайдера користувача, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, швидкість зв'язку і, в деяких випадках, інформація про найближчі або підключені до тієї самої мережі пристрої, що допомагає, наприклад, передати відеозапис із телефону на телевізор користувача; інформація з cookie-файлів, яка зберігається на пристрої користувача, у тому числі ID і налаштування.

Нагадаємо, навесні 2018 року стало відомо, що Facebook передав персональні дані десятків мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica, яка використовувала цю інформацію в інтересах передвиборного штабу Дональда Трампа. Після скандалу соцмережа змушена була розповісти про те, як вона поводиться з інформацією про користувачів.