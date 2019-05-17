Екс-командувача НГУ заарештували із правом внесення застави у 4,8 млн грн

Аллерова підозрюють у злочині за ст. 191 ККУ

Солом'янський районний суд Києва взяв під варту колишнього командувача Національної гвардії, генерала Юрія Аллерова і встановив йому заставу у 4,8 млн грн.

Термін арешту Аллерова – 12 липня. У разі внесення застави він зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон і виконати низку інших зобов’язань, інформує LB.ua.

Суд частково задовольнив клопотання прокурорів, адже правоохоронці просили обрати Аллерову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 11 млн грн. Прокуратура заявила, що є ризик утечі генерала за кордон через те, що його донька має російське громадянство і живе в Москві.

Як писав ZAXID.NET, генерала Юрія Аллерова, котрий командував Нацгвардією у 2015-2017 рр., звинувачують у махінаціях з нерухомістю для військових. Згідно з даними НАБУ і САП, він обміняв призначені для бійців НГУ квартири в будинку в центрі Києва на квартири на околиці міста. При цьому різниця в ціні становила понад 81 млн грн.

Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.