Ярослав Маленченко був також депутатом райради від ОПЗЖ

На посаду начальника управління інформації та громадських зв'язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка, який раніше був обласним координатором руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Про це у вівторок, 19 вересня, повідомила прес-служба Південноукраїнської АЕС.

Як зазначили у відомстві, Маленченко має «понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах і в сфері комунікацій, зокрема працював у центральних органах влади, державних і приватних компаніях».

«У своїй новій ролі Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики», - йдеться у повідомленні.

Водночас як пише видання «Телеграф», у 2013 році Маленченко був координатором руху Віктора Медведчука «Український вибір» у Миколаївській області.

Ще у 2013 році Маленченко з медведчуківською партією зустрічали посла ЄС в Україні пікетом. Усі вони виступали проти вступу України до ЄС, а сам чоловік говорив: «Європейський шлях розвитку – це шлях до знищення незалежності України».

У 2020 році Маленченко був обраний депутатом Миколаївської районної ради від «Опозиційної платформи - За життя».