Чоловіків затримали на початку повномасштабного вторгнення

За матеріалами Служби безпеки України в Івано-Франківську засудили чотирьох організаторів держперевороту в Україні, які брали участь у проросійській організації «Український вибір» зрадника України Віктора Медведчука. Їм оголосили вирок від п'яти до десяти років тюрми, повідомили у четвер, 10 серпня, у прес-службі СБУ.

У коментарі «Суспільному» речниця СБУ на Прикарпатті Марія Римар повідомила, що одним зі злочинців є уродженець Івано-Франківщини, який згодом виїхав до Києва. Також серед засуджених є військовослужбовець з Росії, який перебував на зв'язку з російськими спецслужбами.

«Зловмисники планували «синхронізувати» державний переворот з початком повномасштабного вторгнення Росії. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави», – повідомили у прес-службі СБУ.

Проросійські осередки заколотників мали ініціювати проведення в Києві так званих «народних зборів», де хотіли за допомогою фейкової резолюції відсторонити від влади чинне військово-політичне керівництво. В разі відмови скласти повноваження, злочинці хотіли застосувати «силовий сценарій», залучивши приблизно 500 озброєних людей. За даними правоохоронців, заколотників шукали серед прихильників рашизму.

Чотирьох організаторів заколоту затримали на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм оголосили про підозру та визнали винними за ч. 1 ст. 109 ККУ (спроба захоплення влади). Громадянину РФ призначили 10 років позбавлення волі, організатору заколоту – сім років, а двом поплічникам – 5 років тюрми.