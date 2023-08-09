Віктор Медведчук є доктором юридичних наук, має почесне звання Заслуженого юриста України

Обвинувачений у державній зраді один із лідерів забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це повідомив рух «Чесно» із посиланням на інформацію, яку отримав від адвоката Романа Титикала.

Адвокат Титикало зазначив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

«Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є 2 варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах — я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів. У своїх поясненнях, які Медведчук подавав до КДКА, він обґрунтовував мотиви подачі скарги і відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його політичні погляди», – розповів він у коментарі.

Інтереси Медведчука у справі про держзраду представляє Олексій Калінніков, який є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Раніше Калінніков також захищав втікача Віктора Пшонку та представляв інтереси друкарні «Новий світ», яка випустила декілька книг Віктора Януковича і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар – майже 16,5 млн грн.

Зазначимо, нещодавно Медведчук в Росії зареєстрував антиукраїнську «громадську організацію» і очолив її. До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.

Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був державним адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.