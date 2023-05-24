Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у державній зраді екс-нардепа Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це в середу, 24 травня, повідомив засновник адвокатського бюро «Титикало та партнери», депутат Київської облради Роман Титикало.

«Медведчук більше не адвокат! […] Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю», – написав він у Facebook.

Титикало уточнив, що робота над тим, щоб позбавити Медведчука такого права, тривала з 2016 року.

Голова КДКА Володимир Поліщук у коментарі LIGA.net підтвердив цю інформацію.

Медведчук отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1 від 25 березня 1994 за рішенням Київської міської КДКА від 20 січня 1994 року. Водночас 14 серпня 2019 року це право було зупинено на підставі його заяви.

Наразі Медведчук, який також є кумом президента Росії Владіміра Путіна, перебуває в Росії: 21 вересня його обміняли на українських захисників. Там він продовжує вести антиукраїнську діяльність, об’єднавши інших зрадників в один рух.