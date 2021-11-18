Олександр Омельченко потрапив до лікарні з ковідом

Депутата Київської міської ради та екс-мера столиці Олександра Омельченка госпіталізували через ускладнення коронавірусу. Про це 18 листопада заявив очільник столиці Віталій Кличко на засіданні Київради.

«На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко знаходиться зараз у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання найскорішого та чекаємо знову у нашій залі», – заявив Кличко.

Кличко побажав йому швидкого одужання. Додаткових деталей про стан Омельченка і коли він був госпіталізований він не повідомив.

Олександрові Омельченку нині 83 роки, він очолював Київ майже 10 років – із 1996-го до 2006-го. Зараз Омельченко – депутат Київської міської ради від фракції «Єдність»

Кличко поінформував депутатів, що в Києві трохи зменшилась кількість захворювань на ковід, але ситуація з пандемією залишається ще складною. Мер закликав усіх дотримуватися ключових правил карантину.