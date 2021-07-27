Організатори схеми постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення

Правоохоронці викрили злочинну групу за збут амфетаміну на Буковині та Прикарпатті. Троє мешканців Чернівецької області на чолі з колишнім співробітником міліції збували наркотичні речовини на території двох областей. Щомісяця зловмисники продавали до 1500 доз амфетаміну на суму у 200 тис. грн.

У департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України повідомили, що наркобізнес організував 34-річний мешканець Кіцманського району – колишній міліціонер, звільнений зі служби у 2012 році. Його довіреною особою був 27-річний брат, який для збільшення прибутку вирощував елітні сорти коноплі на прибудинковій території. Для збуту наркотиків лідер угруповання залучив ще двох чоловіків віком 35 та 43 років.

«Організатор особисто замовляв гуртовими партіями психотропну речовину амфетамін через мережу Інтернет. Разом з іншими членами групи фасували товар на «дози» та збували клієнтам «з рук у руки» на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Аби приховати злочинну діяльність, вони постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення. За місяць зловмисники збували до 1500 доз, а їхній заробіток сягав близько 200 тис. грн», – зазначили в департаменті.

У суботу, 24 липня, поліцейські Буковини спільно з колегами з Прикарпаття провели одночасно 11 обшуків за місцями проживання учасників групи та у їх автівках. Загалом вилучили майже кілограм канабісу, 204 згортки та два пакунки з амфетаміном, рослини коноплі, а також гроші та телефони.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» складає близько 400 тис. грн.

Зловмисникам інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво та збут наркотиків). Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.