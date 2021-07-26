Посіви гібридної коноплі зайняли гектар землі

На Херсонщині, у селі Преображенка Чаплинської ОТГ, поліція викрила плантацію гібридних конопель з підвищеним вмістом канабіноїдів вартістю у 300 млн грн. За причетність до вирощування конопель затримали 4 чоловіків.

Коноплі росли на території закинутої птахофабрики біля села Преображенка, повідомляє ГУ Нацполіції у Херсонській області. Уздовж грядок власники облаштували крапельний полив кущів, ретельно виполювали бур’яни, а також цілодобово наглядали за плантацією. Зокрема, біля поля з коноплями була вежа, де постійно перебував наглядач із мисливською рушницею.

Поліція вилучила з плантації і знищила 34700 кущів конопель, що оцінюють у приблизно 300 млн грн. За причетність до вирощування конопель затримали 4 чоловіків, наймолодшому з яких 26 років, а найстаршому – 57. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України і проводить слідчі заходи. Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а поліцейські шукають власника землі, організаторів наркобізнесу і шляхи реалізації конопель.

У поліції Херсонщини кажуть, що таке конопляне поле – рекордне серед виявлених ними. Нагадаємо, у вересні 2019 року поліція Івано-Франківщини виявила 4 га коноплі вартістю у 50 млн євро.