Поліцейські виявили на київському складі понад 368 кг героїну, вартість якого оцінюється в понад мільярд гривень. Організаторів контрабанди затримали. Про це написала генпрокурорка Ірина Венедіктова в п’ятницю, 23 липня.

«Спільними міжнародними зусиллями ми затримали двох братів – громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України», – написала вона.

Угруповання збувало наркотики в Україні, зокрема в окупованому Криму, а також контрабандою перевозило їх до країн ЄС.

Поліцейські простежили за вантажівкою під час чергової поставки наркотиків з Ірану до одного зі складів Києва. ПІд час обшуків виявили 1159 брикетів з героїном. Ще понад 368 кг поліція знайшла на самому київському складі – вартість оцінюється в понад 1 млрд грн.

Самих організаторів каналу контрабанди затримали неподалік складу. В їхніх двох валізах вилучили 1550 грам героїну. Спецоперація, як зазначає Венедіктова, була проведена спільно із правоохоронцями Вірменії, Грузії та США.