Із собою чоловік мав наркотичних та психотропних речовин на 500 тис. грн

Оперативники карного розшуку, управління стратегічних розслідувань та боротьби з наркозлочинністю затримали 30-річного львів’янина, який займався розповсюдженням наркотиків. Затримання відбулося у середу, 14 липня, у центрі Львова. У чоловіка вилучили наркотичних та психотропних речовин на 500 тис. грн.

«Правоохоронці вилучили у 30-річного львів’янина 7 зіп-пакетів із наркотичними та психотропними речовинами – «метамфетаміном» (близько 300 грамів), РVP (близько 300 грамів) та MDMA (300 таблеток). Загальна вартість речовин за цінами чорного ринку становить близько 500 тис. грн», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Усе вилучене скерували на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини та інших причетних осіб.

У четвер, 15 липня, 30-річному львів’янину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Відео поліції Львівщини