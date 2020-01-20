Екс-помічник нардепа від БПП, який фігурує справі Гандзюк, керував злочинною організацією

За повідомленнями ЗМІ, йдеться про Ігоря Павловського

Прокурори офісу Генпрокурора повідомили про підозру колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, який виявився керівником злочинної організації на Херсонщині. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зараз прокурори з Офісу Генпрокурора разом зі слідчими органів Служби безпеки України проводять спецоперацію у Херсоні та інших населених пунктах області. Її метою є припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в області насильство над особами та підпали чужого майна.

Обвинувальний акт щодо керівника організації вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси. Також повідомляють про підозру іншим членам злочинної організації.

До обшуків у Херсоні залучено бронетехніку

Крім того, на Херсонщині розпочато низку обшуків для віднайдення додаткових доказів у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

За повідомленням «Громадського», йдеться про Ігоря Павловського — колишнього помічника народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»), якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

Підозрюваними співорганізаторами злочину, за даними слідства, є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником — голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Ігор Павловський перебував під вартою, втім нібито через погане самопочуття його відпустили під домашній арешт, а згодом взагалі залишили без запобіжного заходу. Олексій Левін утік ще на початку розслідування та зараз перебуває у розшуку.

Владислава Мангера арештували, він вийшов під заставу та зараз носить електронний браслет. Справу щодо нього об’єднали зі справою Левіна та призупинили у зв’язку з розшуком останнього.

Рідні та друзі Катерини Гандзюк вважають, що до злочину причетні також ексочільник ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук та правоохоронці, які допомагали тікати Левіну.