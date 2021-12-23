Наталія Максимів була помічницею депутата Львівської міськради від «ЄС» Володимира Марусяка

Колишню помічницю депутата Львівської міськради від «ЄС» Наталю Максимів звинуватили у фальсифікації підписів мешканців прильвівських сіл, які начебто підтримують її, як кандидатку на посаду старости.

Наталія Максимів була помічницею депутата Львівської міськради від «ЄС» Володимира Марусяка. Володимир Марусяк уточнив ZAXID.NET, що два місяці тому вони припинили співпрацю. Наприкінці листопада у міськраду подали колективне звернення мешканців кількох сіл про підтримку Наталії Максимів, як кандидатки на старосту одного з округів Львівської МТГ. Йдеться про ще не створений округ, що мав би об’єднувати села Зашків, Завадів, Зарудці, Гряда, Воля-Гомулецька та Грибовичі.

Директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський розповів ZAXID.NET, що на звернення щодо Наталії Максимів у міськраді відповіли, що старостинські округи ще не затверджені і тому зарано говорити про кандидатів на посади старост.

На початку грудня депутат Львівської міськради від «ЄС» Петро Адамик заявив, що представники Офісів громад, куди входять ці села, чинять тиск на мешканців, які підтримали кандидата на посаду старости. Він не вказував, про якого саме кандидата йдеться.

«Після скерування колективного звернення до мешканців, які його підписали, почали телефонувати представники Офісу громад: Оксана Чекайло та Оксана Калиняк. Ці особи почали погрожувати тим, що вони не будуть надавати необхідні довідки, створять штучні перешкоди в отриманні адмінпослуг в Офісах громад, а також почали змушувати мешканців згаданих громад відмовитися від власних підписів та підтримки кандидатур в старости», – заявив Петро Адамик.

Після заяви Петра Адамика у міськраді почали службове розслідування, під час якого виявилось, що частина голосів за Наталію Максимів, яка хоче стати старостою, була сфальсифікована.

Керівниці двох Офісів громад Оксана Калиняк та Оксана Чекайло розповіли ZAXID.NET, що колективне звернення щодо кандидатки на посаду старости їм надіслали для ознайомлення. Серед підписів на підтримку Наталії Максимів вони помітили прізвища знайомих, частина яких були за кордоном чи нічого не знали про збір підписів, а під час вибіркової перевірки з’ясувалось, що підписи багатьох людей є сфальшовані.

«Я розумію, що це звернення немає ніякого значення, бо, згідно з законом, кандидатуру на посаду старости представляє голова ОТГ. І процедура виглядає по-іншому, ще навіть не затверджені старостинські округи. Я собі переглянула це звернення і побачила, що є підписи людей, які тривалий час перебувають за кордоном, також є підписи моїх родичів, друзів. Там, наприклад, є підпис моєї куми. У особистій розмові з нею я між іншим поцікавилась, як відбувався збір підписів, а вона здивувалась, бо нічого не знала про це. Вона сказала, що не підписувала це звернення, і не знає цієї людини», – розповіла ZAXID.NET керівниця Офісу громади сіл Гряда та Воля-Гомулецька Оксана Калиняк.

За її словами, вона спілкувалась із чотирма своїми знайомими, троє з яких заявили, що не підписували це звернення. Загальну кількість підписів на підтримку Наталії Максимів Оксана Калиняк не пам’ятає.

«Я говорила з своїм племінником з Волі-Гомулецької, то він мені підтвердив, що дійсно підписався в такому зверненні», – додала Оксана Калиняк, уточнивши, що підписи «збирали по хатах».

Керівниця Офісу громад сусідніх сіл Зашків, Завадів, Зарудці Оксана Чекайло також розповідає ZAXID.NET, що спершу не надала значення заяві щодо Наталії Максимів, бо старостинські округи ще навіть не затверджені.

«Потім, коли «ЄС» оголосила підозри в «страшних злочинах», тоді я мала спитати людей. Багато людей, які приходили до мене в офіс, писали зразу відмови, що це не їх підпис, дуже дивувались, як таке могло статись, приводили своїх чоловіків, жінок, тобто були підроблені підписи цілих сімей. Я також виявляла, що одна і та сама людина начебто підписувалась на різних сторінках. Ми перевіряли реєстрацію людей по господарських книжках, то з’ясовувалось, що вони тут не проживають. Списки дуже цікаві», – розповіла ZAXID.NET Оксана Чекайло.

Вона говорить, що не знає скільки саме підписів зібрали начебто на підтримку Наталії Максимів, але перелік помістився на близько 30 сторінках. Щодо кількості людей, які заявили, що це не їхні підписи під цією заявою, Оксана Чекайло каже, що також не може назвати точну цифру, бо перевіряла дуже вибірково і невелику кількість людей.

«Ці заяви на аркушах без шапки, тобто просто імена та прізвища, адреса проживання та підпис. Одна жінка каже, що вона колись підписувалась за якийсь трансформатор, тобто не знати, як ці списки взагалі робились», – додає Оксана Чекайло.

Щодо погроз мешканцям та вимог відкликати свій підпис, то Оксана Калиняк та Оксана Чекайло кажуть, що це брехня.

Наталія Максимів відмовилась прокоментувати ZAXID.NET процес збору підписів на свою підтримку і звинувачення з боку Калиняк і Чекайло.

Директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський розповів ZAXID.NET, що процедура призначення старост після затвердження округів виглядатиме так: Андрій Садовий, як голова ОТГ, представить по одному кандидату на посаду старости у кожному окрузі, після чого вони збиратимуть голоси на свою підтримку.

«Кожен кандидат має зібрати від 7% до 15% підписів мешканців, які живуть на території старостинського округу. Точний відсоток залежить від кількості населення. Після збору підписів кандидат буде розглянутий на сесії міськради та затверджений на сесії. Якщо він не збере необхідні підписи, міський голова має запропонувати іншу кандидатуру», – пояснив Юрій Лукашевський.

Старостинські округи затверджуватимуть депутати Львівської міськради вже наступного року.