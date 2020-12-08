НАБУ затримало екс-посадовця «Миколаївобленерго», який пропонував 100 тис. доларів керівнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку за посаду керівника у цьому ж обленерго. Це третя зафіксована спроба підкупу директора фонду. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомила прес-служба НАБУ.

За даними слідства, затриманий запропонував Дмитру Сенниченку 100 тис. доларів за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис. доларів до, а решту – після призначення. Колишній посадовець також пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати 200 тис. доларів «тіньового» прибутку, отриманого на своїй посаді.

Екс-чиновника затримали під час того, як він намагався передати першу частину хабара. Питання щодо оголошення підозри наразі вирішується. Крім того, НАБУ не зазначає імені затриманого.

До слова, АТ «Миколаївобленерго» входить до сфери управління Фонду державного майна, а 70% акцій цього акціонерного товариства належать державі.

Зазначимо, що це вже третя спроба підкупу керівника Фонду держмайна. У листопаді 2019 року затримали двох підозрюваних у спробі купити за 5 млн доларів посаду директора Одеського припортового заводу.

Друга спроба пропонування хабара відбувалася у липні 2020 року. Тоді НАБУ затримало зловмисника, який пропонував хабар в розмірі 800 тис. доларів за призначення керівників двох державних підприємств.