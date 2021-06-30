Конституційний суд визнав Зуму винним у прояві неповаги до суду

Конституційний суд Південно-Африканської Республіки відправив колишнього президента країни Джейкоба Зуму до в’язниці на 15 місяців за прояв неповаги до суду. Про це повідомляє CNN.

У грудні минулого року спеціальна комісія, що розслідує заяви про корупцію екс-глави держави під час його 9-річного правління, звернулася до суду з клопотанням, щоб змусити Зуму приходити на її засідання та відповідати на всі поставлені йому запитання.

Суд задовольнив клопотання, проте Зума не виконував рішення суду і проігноруав наступні судові засідання. Також він стверджував, що комісія та суд зробили з нього жертву через «жорстоке поводження з ним» та політизацію всього процесу.

Конституційний суд визнав Зуму винним у прояві неповаги до суду та присудив йому 15 місяців реального позбавлення волі.

Зума був президентом ПАР у 2009-2018 роках. У лютому 2018-го його змусили піти у відставку представники його ж партії «Африканський національний конгрес» через імовірну причетність Зуми до корупційних злочинів.

А вже у березні 2018 року проти нього відкрили 16 кримінальних проваджень за 783 випадками корупційних злочинів. Зокрема, його звинуватили у корупції під час підписання угоди на купівлю військової техніки на 2,5 млрд доларів.

У жовтні 2019 року Верховний суд відхилив клопотання Зуми щодо закриття проти нього кримінальних проваджень. Після цього його продовжили викликати для надання свідчень, частину з яких він і пропустив у січні 2021 року.