Проросійському політику призначили 30 днів домашнього арешту

У Молдові суд обрав запобіжний захід екс-президенту Ігорю Додону. Йому призначили 30 днів домашнього арешту, повідомляє місцевий сайт Newsmaker.

Таким чином було частково задоволено клопотання прокуратури.

У суді прокурор по боротьбі з корупцією Петру Ярмалюк заявив, що Додон мав намір покинути Молдову.

«Сьогодні Додон о 9:00 збирався виїхати за кордон. Були виявлені великі суми в іноземній валюті, що свідчить про те, що він мав намір покинути територію Республіки Молдова», - повідомив представник обвинувачення, якого цитує УНІАН.

Зазначимо, що раніше в Додона проводили обшуки в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду Батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією. Пізніше його відправили під арешт у СІЗО на 72 години.

Додон був президентом Молдови з 2016 по 2020 рік. Увесь цей час його підозрювали в тісних зв'язках з Кремлем. Після програшу Маї Санду Додон став депутатом парламенту Модови. Наприкінці жовтня минулого року парламент Молдови ухвалив рішення про позбавлення Додона депутатського мандату, задовольнивши таким чином його прохання.