Ігоря Додона затримали за підозрою в державній зраді

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали на 72 години – його підозрюють у корупції та державній зраді. Про це пише deschide.md.

Сьогодні зранку Антикорупційна прокуратура Молдови й Служба інформації й безпеки провели в будинку Додона обшуки.

«Слідчі заходи продовжуються. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Його затримано на 72 години», – сказала прес-секретарка генеральної прокуратури Маріанна Керпек.

За словами представників Генпрокуратури, справу порушено за підозрою у корупції, незаконному фінансуванні партії, державній зраді незаконному збагаченні.

Видання Jurnal, посилаючись на свої джерела, стверджує, що правоохоронці розслідують справу про фінансування додонівської Соціалістичної партії Молдови бізнесменом Володимиром Плахотнюком. У цій справі ще 2020 року з’явився відеозапис зустрічі Додона із Плахотнюком , під час цієї зустрічі Плахотнюк передав Додону кошти.

Плахотнюк – молдовський державний та політичний діяч, бізнесмен і олігарх, який є фігурантом багатьох скандальних розслідувань як в Молдові, так і в РФ. Його неодноразово звинувачували не лише в маніпулюванні політичними силами країни, але й у причетності до злочинної діяльності.

Ігор Додон був президентом Молдови у 2016-2020 роках. Увесь цей час його підозрювали в тісних зв'язках з Кремлем. Після програшу Маї Санду Додон став депутатом парламенту Модови. Наприкінці жовтня минулого року парламент Молдови ухвалив рішення про позбавлення Додона депутатського мандату, задовольнивши таким чином його прохання.