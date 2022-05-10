Російський воєнний злочинець Владімір Путін налаштований на довготривале протистояння

Президент держави-терориста Росії Владімір Путін може оголосити воєнний стан у РФ та розв'язати війну на окупованій території Молдови. До цього його може підштовхнути відсутність успіхів військової кампанії в Україні, повідомила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті, пише «Українська правда».

За її словами, російський військовий злочинець також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа «втратять рішучість» у протидії такій агресії.

«Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров'я», – заявила Авріл Хейнс.

Вона додала, що Путін може запровадити воєнний стан у Росії для того, щоб мобілізувати сили у протистоянні з Україною. Водночас Хейнс не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.

Зауважимо, що впродовж останнього часу Кремль проводить системну підготовку російського суспільства до загальної мобілізації. З цією метою Росією організовуються провокації та теракти у містах РФ і за її межами, відповідальність за які покладається на ЗСУ.

Також багато воєнних експертів схилялись до думки, що 9 травня Путін може заявити про війну з Україною і оголосити мобілізацію у Росії. Однак цього не сталося.