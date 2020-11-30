Алмазбек Атамбаєв був засуджений до 11 років позбавлення волі за звинуваченням в корупції

Верховний суд Киргизстану у понеділок, 30 листопада, скасував вироки фігурантам кримінальної справи про корупцію та незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, серед яких є колишній президент країни Алмазбек Атамбаєв. Про це пише «Радіо Азаттик» з посиланням на адвоката Атамбаєва Заміра Жоошева.

Як повідомляється, суд надіслав справу на перегляд до Первомайського райсуду міста Бішкек. За словами Жоошева, питання про запобіжний захід для його підзахисного, який перебуває під арештом, розглянуть на першому засіданні райсуду.

Нагадаємо, що Атамбаєв став першим президентом, який добровільно залишив посаду після першого терміну. 23 червня 2020 року Атамбаєва, який у 2011–2017 роках був президентом Киргизстану, засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням в незаконному збагаченні, незаконному звільненні Азіза Батукаєва, а також у причетності до вбивства бійця спецназу при штурмі своєї резиденції в 2019 році.

Рішення суду спровокувало масові протести у Киргизстані під час яких Атамбаєва звільнили з СІЗО під тиском мітингувальників, але незабаром затримали у справі про організацію масових заворушень у Бішкеку.

Після парламентських виборів у Киргизстані, що пройшли на початку жовтня, в Бішкеку спалахнули масові протести опозиції, не згодної з результатами голосування. Партії, що програли, заявили про масовий підкуп і застосування адміністративного ресурсу.

Протестувальники домоглися звільнення з СІЗО і колоній колишніх високопосадовців. На тлі протестів ЦВК Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійсними.

П'ятий президент Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду і прем'єр-міністра. Після відставки самого Жеенбекова прем'єр-міністром став опозиційний політик Садир Жапаров, він оголосив себе в.о. президента.

Атамбаєв вийшов на свободу в ніч на 6 жовтня. Екс-президента випустили із захопленої демонстрантами будівлі Державного комітету національної безпеки в Бішкеку. 10 жовтня його знову взяли під варту. 26 жовтня стало відомо, що Атамбаєв оголосив голодування через умови утримання в СІЗО-1 Бішкека.