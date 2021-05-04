Екс-регіонал Борис Колесніков повертається в політику

Політик, бізнесмен, соратник олігарха Ріната Ахметова, екс-регіонал Борис Колесніков створює нову політичну силу. Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода» у вівторок, 4 травня.

«Я справді займаюся створенням нового політичного проекту. Він матиме назву “Україна – наш дім”. Його основна ідея – зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектору, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери, малого та середнього бізнесу. Ідея створити таку партію у мене виникла давно, бо останнім часом в українській політиці гостро відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей і політична сила, над якою я працюю, готова їх запропонувати», – розповів Колесніков.

За його словами, презентація цієї політичної сили відбудеться протягом наступних 30 днів (тобто наприкінці травня – на початку червня) і вона не буде партією одного регіону.

«У нас є спеціалісти і зі Львова, і з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З “Опозиційного блоку” у партії поки що немає нікого, а з “Партії регіонів” – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатись на з’їзді», – зауважив Колесніков.

Він також додав, що основна мета його політсили – «менше номенклатурщини – більше свободи».

«Щодо потенційних виборців, то вони у нас є всюди: десь – більше, десь – менше, але всюди, від студентства до пенсіонерів», – підсумував Колесніков.

За словами політика, створенням партії «Україна – наш дім» він займається самостійно.

Як зазначає «Радіо Свобода», наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проекту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

30 квітня Радіо Свобода звернулося за коментарем до Бориса Колеснікова з проханням підтвердити або спростувати свій намір створити нову політсилу. У відповідь тоді журналісти отримали такий коментар: «Ця інформація не відповідає дійсності. Новинського цього року я взагалі ще не бачив. Мене, окрім хокею, бізнесу та благодійності, наразі нічого не цікавить».

Як стверджує Колесніков, це було повідомлення від його прес-служби і тому «сталось певне непорозуміння».

Борис Колесніков – екс-віце-прем’єр-міністр України, екс-міністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII скликань від «Партії регіонів», бізнесмен.