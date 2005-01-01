Екс-ударник The Beatles Рінго Старр стане британським лицарем

КультураРоман Ганкевич, 25 грудня5910

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Екс-ударник The Beatles Рінго Старр стане британським лицарем
фото The Sun
Рінго Старр отримає право приєднати слово «сер» до свого імені

Барабанщик групи The Beatles Рінго Старр буде удостоєний титулу лицаря. Про це інформує британське видання The Sun.

Повідомляється, що лист з Букінгемського палацу надійшов музикантові кілька тижнів тому. Рінго Старр отримає титул за свій внесок у музичне мистецтво і за благодійні програми. Як зазначається, право приєднати слово «сер» до свого імені Старр отримає на New Year Honours - щорічній церемонії вручення державних нагород Сполученого Королівства, яка традиційно проводиться 1 січня.

До слова, всі учасники групи The Beatles в 1965 році були нагороджені орденом Британської імперії - лицарською відзнакою, заснованою 100 років тому королем Георгом V.

У 1997 році учасник групи Пол Маккартні був посвячений у лицарі за заслуги в галузі музики.

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