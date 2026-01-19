Шеннен Догерті була одружена з фотографом Куртом Ісварієнком з 2011 року

Колишній чоловік американської акторки Шеннен Догерті фотограф Курт Ісварієнко звернувся в суд із вимогою переглянути умови їхнього розлучення. Цю угоду колишнє подружжя уклало за день до смерті акторки від раку у липні 2024 року. Про це повідомляє People з посиланням на матеріали суду Лос-Анджелеса.

Юристи Курта Ісварієнка заявляють, що угода про розлучення нібито була подана не до того суду, а тому він суд не має повноважень примушувати його виконувати умови домовленостей. Також захист фотографа наполягає, що після смерті Шеннен Догерті судовий процес мав бути припинений, а саму угоду взагалі не варто було реєструвати.

Шеннен Догерті подала на розлучення у 2023 році після 11 років шлюбу. У липні 2024 року, за день до смерті акторки, колишнє подружжя підписало остаточну угоду. 13 липня 2024 року акторка померла після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Згодом представники спадщини акторки заявили, що ексчоловік не виконав низку фінансових зобов’язань, передбачених угодою. Зокрема, йшлося про продаж будинку Догерті в Техасі вартістю близько 1,5 млн доларів із подальшим розподілом грошей порівну між ним і спадковим фондом акторки. За словами юристів, будинок досі не виставили на продаж. Крім того, Курт Ісварієнко мав виплатити спадщині Догерті 100 тис. доларів за її частку в літаку Mooney M-20. Утім, як стверджує сторона акторки, він не перерахував гроші повністю. Також йому закидають відмову повернути особисті речі Догерті, включно з фотографіями.

Додамо, що Шеннен Догерті незадовго до смерті розповіла, що дізналася про зраду чоловіка перед черговою операцією з видалення пухлини мозку. За її словами, стосунки фактично завершилися ще до офіційного розриву.