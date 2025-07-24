Ідеться про ділянку на пл. Соборній

Депутати Львівської міської ради погодили проєкт землеустрою та поновили оренду землі в центрі міста для ексдружини нардепа-втікача Ярослава Дубневича – Наталії Дубневич. Підприємиця користувалась ділянкою з 2004 року, однак після закінчення договору оренди у 2014 році не продовжила. За незаконне користування ділянкою підприємиця сплатила штраф.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,033 га на пл. Соборній, 12а, де розташовані офіси, магазини та частково ТРЦ «Роксолана». У 2004 році Львівська міськрада передала цю ділянку в оренду тодішній дружині нардепа Ярослава Дубневича Наталії Дубневич в оренду на 10 років для обслуговування будівлі площею 1339,1 м2, що з 2006 року перебуває у її власності.

Після закінчення терміну оренди у 2014 році Наталія Дубневич не продовжила термін дії договору й фактично у 2014-2023 роках користувалася нею незаконно. У 2023 році Львівська міськрада через суд стягнула з орендарки майже 65 тис. грн за період із вересня 2021 до вересня 2022 року. Це рішення Галицького райсуду Львова Наталія Дубневич в апеляційному суді не оскаржувала.

У 2024 році ексдружина нардепа звернулася до ЛМР за розробкою документів на поновлення оренди землі. 24 липня міська рада затвердила проєкт землеустрою та відвела ділянку в оренду на 10 років.

Нагадаємо, у липні 2021 року Ярослав Дубневич після розлучення з Наталією Дубневич поділив з нею частину спільного майна. Ймовірно, таким чином нардеп, який є фігурантом кримінального провадження про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці», страхував своє майно від подальшого арешту. В межах кримінального провадження суд арештував будівлю на пл. Соборній як спільне майно Дубневичів.