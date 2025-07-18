Дмитро Ледвій спробує повторити свій рекорд з «фіолетовими»

Український голкіпер «Руха» Дмитро Ледвій продовжить кар’єру в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 21-річний воротар підписав з «фіолетовими» контракт на 3 сезони – до 30 червня 2028-го. Львівський клуб отримає за свого гравця компенсацію в сумі 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Ледвій – вихованець «Карпат». У вересні 2020-го перейшов у «Рух». У минулій першості провів за «жовто-чорних» 25 матчів, в яких пропустив 24 голи (у 10 поєдинках відстояв «на нуль»).

Дмитрові належить серйозне досягнення – він став рекордсменом за кількістю сухих матчів серед усіх воротарів в УПЛ у сезоні 2024/25. Виступав за збірні України різних вікових груп. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

До слова, ЛНЗ нині очолює Віталій Пономарьов, який і дав Ледвію дорогу в дорослий футбол в «Русі».