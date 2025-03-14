У кінці 2024 року Єлизавета Біров пішла з посади керівника дитячої лікарні та склала мандат депутата облради

Колишня керівниця Закарпатської обласної дитячої лікарні та ексдепутатка облради від Партії угорців України «КМКС» Єлизавета Біров оприлюднила декларацію про доходи за 2024 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Єлизавета Біров задекларувала 967 тис. грн зарплати на посаді в.о. директора Закарпатської обласної дитячої лікарні, 184 тис. грн пенсії та 38 тис. грн допомоги від благодійного фонду «КМКС». Для порівняння – у 2023 році на посаді в.о. директора ЗОДЛ Єлизавета Біров заробила 970 тис. грн, отримала 158 тис. грн пенсії та 35 тис. грн допомоги від благодійного фонду «КМКС».

Єлизавета Біров вказала, що не має грошей на банківських рахунках чи готівкою. В її власності – земельна ділянка у селі Дерцен та два автомобілі – ВАЗ 2105 та Mitsubishi Colt.

Чоловік екскерівниці ЗОДЛ Едмонд Біров задекларував 103 тис. грн зарплати у власному підприємстві «Белла», що займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами. Також отримав 46 тис. грн пенсії та 16,5 тис грн доходу за відсотками у кредитній спілці «Святий Мартин». Едмонд Біров залишається власником чотирьох офісів, двох земельних ділянок та двох будинків на Берегівщині.

Додамо, що Єлизавета Біров виконувала обов’язки директорки ЗОДЛ у 2022-2024 роках, також до грудня 2024 року була депутаткою Закарпатської облради від Партії угорців України «КМКС», поки добровільно не склала мандат. У 2020 році, під час керівництва Департаментом охорони здоров’я Закарпатської ОДА, заслужена лікарка України отримала підозру за розтрату коштів під час закупівлі засобів індивідуального захисту для працівників медустанов, задіяних у боротьбі з COVID-19.