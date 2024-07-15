Личаківський районний суд Львова визнав ексочільника Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості Назарія Радомського винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Радомського оштрафували на 5100 грн через преміювання своїх родичів.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Назарій Радомський у 2023 та 2024 роках був в.о. директора Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості Львова. Перебуваючи на керівній посаді, Радомський преміював своїх родичів (батька, дружину та пасинка), не повідомляючи керівництво про наявний у нього конфлікт інтересів. Загальна сума виплачених премій, згідно з матеріалами справи, перевищує 70 тис.грн.

У червні 2024 року допущені Назарієм Радомським порушення виявили і поліція склала щодо нього протоколи за фактами порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів. У суді Радомський визнав свою провину та заявив, що не знав всіх тонкощів процедури повідомлення про конфлікт інтересів.

Справу розглянув суддя Назар Стрепко, який дослідив усі матеріали та визнав ексочільника будинку дитячої творчості винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 5100 грн штрафу. Постанова набула чинності.