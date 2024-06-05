НАЗК вдруге склало протокол на мера Старокостянтинова Миколу Мельничука

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вдруге склали протокол на Старокостянтинівського міського голову Миколу Мельничука, який преміював наречену. Після одруження з підлеглою посадовця зобов’язали усунути пряме підпорядкування між ним і дружиною, втім він цю вимогу проігнорував. Про це 5 червня повідомили на сайті НАЗК.

Як раніше інформував ZAXID.NET, у жовтні 2023 року Микола Мельничук видав два розпорядження про преміювання нареченої Лілії Михальчук, яка обіймала посаду начальниці загального відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

За інформацією НАЗК, такі дії Миколи Мельничука створили конфлікт інтересів, оскільки він перебував із підлеглою у позаслужбових стосунках, а згодом і одружився з нею.

У лютому 2024 року Миколі Мельничуку винесли припис з вимогою усунути пряме підпорядкування між ним і дружиною, однак міський голова його не виконав. Через це його притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 188-46 КУпАП (невиконання законних вимог НАЗК), що передбачає від 1700 до 4 250 грн штрафу. У квітні 2024 року на посадовця повторно склали припис і протокол, які він також проігнорував. Тому у травні на міського голову склали протокол за невиконання приписів, розгляд якого відбудеться у Старокостянтинівському районному суді.

Додамо, що 70-річний Микола Мельничук обіймає посаду міського голови Старокостянтинова з 2002 року. З 1974 по 1994 роки працював будівельником. У 1998 році став депутатом Хмельницької обласної ради й очолив комунальне підприємство «Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора».