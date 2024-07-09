Лікар Ярослав Мазур, колишній т.в.о. директора Немирівської міської лікарні

Яворівський районний суд Львівщини визнав лікаря, колишнього т.в.о директора Немирівської міської лікарні Ярослава Мазура винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Очолюючи медзаклад, Мазур виписував собі премії. Суд оштрафував його на 3400 грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, правоохоронці обвинувачували медика у вчиненні адмінправопорушень, пов’язаних з корупцією. Зокрема, Ярослав Мазур, перебуваючи на посаді т.в.о. директора Немирівської міської лікарні протягом 2022-2023 років неодноразово виписував собі премії, не повідомивши про конфлікт інтересів. На початку 2023 року Мазур підписав наказ, яким встановив собі систематичне преміювання у розмірі п’яти посадових окладів – 26,3 тис. грн, окрім цього він преміював себе ще кілька разів на суму від 1,5 тис. грн до 5 тис. грн.

Щодо Ярослава Мазура правоохоронці склали протоколи про вчинення адмінправпорушень. Ексдиректор лікарні 17 разів не приходив на засідання суду, на підставі постанов суду до нього кілька разів застосовували привід, але поліцейські не змогли привезти Мазура на засідання, бо його не було вдома, зокрема він неодноразово виїздив за кордон.

Загалом на Ярослава Мазура склали 14 адмінпротоколів, на час розгляду справи щодо кількох з них уже закінчились терміни притягнення до відповідальності.

Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який розглянув усі матеріали та визнав Ярослава Мазура винним у адмінправопорушення за 6 протоколами. Суддя оштрафував його на 3400 грн. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що згідно з останньою поданою Ярославом Мазуром декларацією (після звільнення з посади т.в.о директора лікарні), у нього є троє дітей та немає жодного майна чи заощаджень. З доходів він задекларував лише 23 грн пенсії.