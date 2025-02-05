Чергова легенда тенісу вирішила зачохлити свою ракетку

Дворазова чемпіонка турнірів Великого шлема Сімона Халеп повідомила про завершення кар'єри у віці 33 років. Представниця Румунії, яка нині у світовій класифікації посідає 870-ту сходинку, оголосила про своє рішення після поразки від італійки Лючії Бронцетті (1:6, 1:6) у першому колі змагань категорії WTA-250 у Клуж-Напоці (Румунія).

«Дякую моїм батькам і сім'ї, без них я б не стала тим, ким є зараз. Я була першою ракеткою світу, вигравала турніри Великого шлема, це все, чого я хотіла. Я продовжу грати в теніс, але, щоб бути конкурентоспроможною, потрібно набагато більше, і наразі це більше неможливо», — цитує Халеп Euronews.ro.

Нагадаємо, у жовтні 2022 році у допінгпробі тенісистки виявили заборонений препарат роксадустат. У вересні 2023-го румунка отримала дискваліфікацію строком на чотири роки, проте після апеляції Спортивний арбітражний суд скоротив термін покарання до дев’яти місяців. Вже у березні 2024-го Сімона відновила кар'єру, однак з того часу здобула лише одну перемогу в семи матчах.

Свою кар’єру румунка розпочала у 2006 році і за цей час в одиночному розряді провела 821 матч, з яких виграла 580. Здобула 24 титули WTA, зокрема вигравала Ролан Гаррос (2018) та Вімблдон (2019). Була фіналісткою Australian Open-2018 і півфіналісткою US Open-2015.

Халеп виходила у фінал Підсумкового турніру WTA у 2014 році, де поступилася американці Серені Вільямс. З жовтня 2017 року до січня 2018-го посідала перше місце у рейтингу WTA, продемонструвавши за цим показником 12-й результат в історії (64 тижні). Також Сімона посідає третє місце за кількістю зароблених призових серед жінок в історії тенісу – понад 40 мільйонів доларів.