Сіннер виграв свій третій трофей на рівні турнірів серії Грендслем

У неділю, 26 січня, на кортах Мельбурна відбувся чоловічий фінал Australian Open-2025 в одиночному розряді. У вирішальному матчі зустрічались два найсильніші тенісисти світу – італієць Яннік Сіннер та німець Алєксандр Звєрєв.

Переможцем турніру вдруге поспіль став представник Італії. Звєрєв провів третій фінал на слемах і зазнав третьої поразки (на US Open-2020 він програв Домініку Тіму, а на Ролан Гаррос-2024 – Карлосу Алькарасу).

Australian Open-2025, фінал

Яннік Сіннер (ATP № 1) — Александер Звєрєв (ATP № 2) – 3:0 (6:3, 7:6(4), 6:3)

Матч тривав 2 години 45 хвилин. Це була сьома зустріч суперників – Сіннер виграв третє очне протистояння. У першому сеті вирішальним виявився восьмий гейм, а ось другий тенісисти перевели на тайбрейк, де сильнішим виявився Яннік. У третьому сеті Сіннер реалізував брейк у шостому геймі та закрив партію з рахунком 6:3. Звєрєв жодного разу за матч не зумів взяти подачу 23-річного суперника. Крім того, італієць не дозволив опонентові заробити хоча б один брейк-пойнт.

Сіннер виграв свій третій трофей на рівні турнірів серії Грендслем. Раніше він двічі став чемпіоном Australian Open, а у 2024 році тріумфував на US Open. Яннік став другим наймолодшим гравцем, який поспіль вигравав титули в чоловічому одиночному розряді на Australian Open з 1988 року – після Джима Кур'є (1992-1993 роки).

Перша ракетка світу продовжив серію без поразок в турнірах ATP – не програвав 21 матч поспіль. Крім того, Сіннер виграв 22 сети поспіль проти тенісистів із топ-10 рейтингу АТР і встановив новий рекорд. Попередній рекорд належав легендарному Роджеру Федереру – 20 партій з 2006 по 2007 рік. Загалом Яннік здобув свою 47-му перемогу у статусі першої ракетки світу.

Сіннер є першим представником Італії, який виграв три титули Великого шлему в одиночному розряді в історії тенісу, випередивши Ніколу П'єтранджелі.