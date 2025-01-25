В 1/4 фіналу Кіз вибила з турніру українку Еліну Світоліну

У суботу, 25 січня, на кортах Мельбурна відбувся жіночий фінал Australian Open-2025 в одиночному розряді. У вирішальному протистоянні зійшлись американка Медісон Кіз та білоруска Аріна Сабалєнка. Переможницею турніру вперше в кар’єрі стала представниця США.

Australian Open-2025, фінал

Аріна Сабалєнко (WTA № 1) — Медісон Кіз (WTA № 14) — 1:2 (3:6, 6:2, 5:7)

Це була шоста зустріч суперниць – Кіз виграла друге очне протистояння. Матч тривав 2 години й 4 хвилини. Перший сет Кіз розпочала з перемоги у двох геймах поспіль, а після поразки у третьому – взяла ще три поспіль. Друга партія була за білорускою. У третьому сеті тенісистки обмінювалися перемогами аж до рахунку 5:5, коли Кіз взяла вирішальні два гейми й завершила матч перемогою.

Медісон уперше в кар'єрі стала чемпіонкою турніру Grand Slam. Американка провела другий фінал на мейджорах – уперше вона боролася за трофей у 2017 році, поступившись Слоан Стівенс на US Open. Кіз перервала вінстрик Сабалєнко на кортах Мельбурна, який становив 20 поєдинків (востаннє Аріна програвала на австралійському Грендслемі у 2022 році, коли у 1/8 фіналу поступилася естонці Кайї Канепі). Білоруска ставала переможницею Australian Open у 2023-му та 2024-му роках.

Кіз стала першою переможницею в історії Australian Open, що провела по три сети в останніх чотирьох поєдинках. Також вона п'ята американка з 2000 року і перша за п'ять років, якій вдалося стати чемпіонкою в Мельбурні. Для Медісон цей трофей – десятий у кар'єрі. У її доробку 12 звитяг поспіль. До старту Australian Open-2025 вона стала чемпіонкою змагань WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

З понеділка Кіз вперше за 2 роки повернеться в топ-10 рейтингу WTA. Вона підніметься на сьому позицію.