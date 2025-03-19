Німецький фонд Stiftung Warentest дослідив кілька зразків дубайського шоколаду, які продаються на ринку. Особливу увагу приділили смаковим якостям і складу продуктів. Як виявилося, ексклюзивні фісташкові ласощі не тільки не виправдали смакових очікувань, але в деяких випадках містили канцерогенні речовини.

Stiftung Warentest проаналізував різні види дубайського шоколаду, включаючи продукцію відомих брендів Lindt, Fex Dessert і Le Damas. Жоден з шести протестованих продуктів не вирізнявся ні якістю, ні смаком, повідомляє Der Spiegel.

Повідомляється, що у зразках Fex Dessert і Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio від Le Damas були виявлені речовини, що утворюються в рафінованій пальмовій олії, які вважаються потенційно канцерогенними (а саме 3-монохлорпропандіол і гліцидилові ефіри). Крім того, продукт містив афлатоксини – токсини пліснявих грибків, які можуть міститися у фісташках і потенційно становити небезпеку для здоров'я.

«Очікується, що вживання шоколаду не матиме жодного впливу на здоров’я. Однак такі знахідки шкідливих речовин несумісні з обіцянкою найвищої якості», – пише Stiftung Warentest. До слова, ці результати досліджень узгоджуються з попередніми аналізами Штутгартського бюро ветеринарних розслідувань та Державного управління з питань захисту прав споживачів землі Північний Рейн-Вестфалія. Тоді в імпортному дубайському шоколаді також були виявлені плісняві грибки, так звані мікотоксини.

Натомість чотири з шести перевірених продуктів не відповідали стандартам маркування. Вони містили неповні або неправильні назви інгредієнтів. На етикетках була відсутня інформація для людей з алергією.

Два шоколадні цукерки – «Фісташковий кадаїф по-дубайськи» від Lindt та «Фісташковий кадаїф з молочним шоколадом» від Fex Dessert – були промарковані правильно.

Дубайський шоколад вважається ексклюзивними ласощами. Вартість плитки сягає 15 євро, а через обмежену кількість товару ціни на онлайн-аукціонах можуть зростати.

Оригінальний дубайський шоколад – це плитка з начинкою з фісташкового крему. Однак важливо, щоб його текстура була хрусткою. Перша плитка була створена у 2021 році, її виготовила шоколадна майстерня Fix Dessert Chocolatier, і вона продавалася у найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів.

Сьогодні дубайський шоколад популярний у всьому світі. Тренд підхопила компанія Lindt, яка випустила свою версію ласощів на німецькому ринку. У магазинах культової мережі його можна придбати за 15 євро за плитку.

У своєму висновку Stiftung Warentest рекомендує споживачам купувати класичний фісташковий шоколад як недорогу альтернативу. Також дубайський шоколад можна самотужки приготувати удома.

Stiftung Warentest – німецька споживча організація та фонд, який займається неупередженим дослідженням і порівнянням товарів і послуг, працює у Берліні із 1964 року.

Нагадаємо у січні польський суд наказав імпортерам вилучити з продажу дубайський шоколад через невідповідність законодавству. Справа стосувалася не лише питань якості, але й інформації на упаковці та способу маркування продукту. Після перевірки Торгової інспекції з'ясувалося, що шоколад не відповідає стандартам якості, які діють в Європейському Союзі, в тому числі і в Польщі.

Звинувачення включали, серед іншого:

невідповідність складу продукту заявленому на упаковці,

відсутність адекватної інформації про алергени,

недотримання стандартів щодо маркування термінів придатності.

Дистриб'юторів шоколаду зобов'язали негайно відкликати партії продукту, а також подати звіт до Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів, щоб пояснити, як виникли порушення. Також дистриб'юторів зобов'язали відшкодувати збитки тим, хто купив неякісний продукт.