Головна спеціалістка РДА підробила для військовозобов’язаного медичні документи про наявність у його дитини захворювання

Колишня головна спеціалістка Івано-Франківської РДА за хабар підробила медичні документи військовозобов’язаному для його виїзду за кордон. Чиновниці загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 30 жовтня, у вересні 2022 року експосадовиця Івано-Франківської райдержадміністрації за попередньою змовою з місцевим жителем виготовила фіктивні документи, які надавали йому право безперешкодного виїзду з України.

«За грошову винагороду підозрювана підробила для військовозобов’язаного медичні документи про наявність у його дитини певних захворювань. В подальшому чоловік використав їх під час спроби перетину державного кордону», – розповіли правоохоронці.

За сприяння у незаконному переправленні військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон жінці загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.