Обвинувачений пообіцяв ухилянту за 6 тис. доларів сприяти у видачі довідки про тимчасову непридатність

Івано-Франківський міський суд визнав винним підприємця Армена Ходжаяна у зловживанні впливом. За намагання отримати за хабар довідку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби ухилянта, колишньому військовому присудили 153 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 8 жовтня, у січні 2024 року на території Івано-Франківської обласної лікарні обвинувачений пообіцяв ухилянту за 6 тис. доларів вплинути на голову та членів ВЛК, щоб ті видали довідку про тимчасову непридатність до військової служби. Армен Ходжаян встиг отримати 4 тис. доларів авансу, поки його не викрили правоохоронці.

В суді підприємець визнав свою вину і розповів, що проходив службу в лавах ЗСУ і має знайомих серед членів військово-лікарської комісії. Обвинувачений попросив суд суворо його не карати, бо має інвалідність та двох дітей, в одного з яких онкологічне захворювання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала Армена Ходжаяна винним у зловживанні впливом і призначила йому 153 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.